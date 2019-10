The Voice Kids – La demi-finale arrive le 18 octobre !

The Voice Kids revient le vendredi 18 octobre avec la demi-finale de la saison 6. Les équipes d’Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano sont au complet. Après les Battles, les coachs ont qualifié un des trois talents pour accéder à l’étape cruciale des demi-finales. Ils étaient seize, ils ne seront bientôt plus que huit dans l’aventure. Les talents vont devoir redoubler de travail lors des répétitions pour révéler le meilleur d’eux-mêmes… La compétition se poursuit, rien n’est encore gagner. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.