The Voice Kids : Léna chante « Love yourself » de Justin Bieber

Rendez-vous dans la Kidsroom, où les talents, accompagnés à la guitare ou au piano, révèlent leur plus belle voix. Accompagnée à la guitare par son petit frère Sam, Léna, 13 ans, chante la chanson « Love yourself » de Justin Bieber. Jamais sans son frère, qui agit comme un véritable déstressant sur Léna, c’est à deux qu’ils ont décidé participer dans la Kidsroom. Vibrez avec la saison 6 de The Voice Kids, tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.