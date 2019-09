The Voice Kids - Léna chante « Valerie » d’Amy Winehouse

Léna chante depuis toute petite mais ses premières scènes provoquent chez elle un stress intense. À l’âge de 8 ans, elle participe à un concours régional accompagnée à la guitare par son petit frère Sam et c’est le déclic chez la jeune fille : ce dernier a un effet anti-stress sur elle. C’est donc tout naturellement sur la scène de The Voice Kids que Léna sera accompagnée par son frère à la guitare sur la chanson « Valerie » d’Amy Winehouse. L’un des quatre coachs, Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano, va-t-il buzzer ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 6 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.