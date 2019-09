The Voice Kids - Leny chante « Papa » de BigFlo & Oli

Il y a 3 ans, Leny participe à The Voice Kids mais malheureusement aucun fauteuil ne se retourne sur sa prestation. Le jeune garçon ne lâche rien, il apprend la guitare, s’entraîne pour être encore plus fort sur scène. Cette saison, il espère bien voir Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano appuyer sur leur buzzer sur sa reprise de « Papa » de BigFlo & Oli. Les fauteuils rouges vont-ils se retourner ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 13 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.