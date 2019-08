The Voice Kids – Les coachs vous donnent rendez-vous dans deux semaines

Attention, rendez-vous le vendredi 6 septembre pour la suite des auditions à l’aveugle de cette sixième saison de The Voice Kids. Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano sont prêts à tout pour accueillir les meilleurs talents dans leurs équipes mais qui remportera le trophée ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 23 août 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.