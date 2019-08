The Voice Kids – Les Mini Div chantent « It’s raining men » des Weather Girls

Premier trio dans l’histoire de The Voice Kids, les Mini Div se compose de trois jeunes filles: Marie, Clara et Eva. Originaires de la même région, les trois jeunes filles se croisent lors de différents concours de chant et se lient d’une forte amitié. La naissance de cette amitié leur donne envie de créer un trio : Les Mini Div, car elles adorent les divas. Dynamiques et joviales, Marie, Clara et Eva sont prêtes à enflammer le plateau de The Voice Kids avec « It’s raining men » des Weather Girls devant Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano. Est-ce que l’un des coachs va se retourner au son de sa voix ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 23 août 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.