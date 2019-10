The Voice Kids : Les Petites Canailles chantent « J’attendrai »

Les Petites Canailles, collectif de talents The Voice Kids, regroutant Carla, Ermonia, Hindy, Lilian et Madison. Tous ont choisi de reprendre les plus grans tubes des années 60, façon « Salut les copains ». Pour cette grande finale de The Voice Kids, ils chantent un classique « J’attendrai » de Dalida. Qui remportera le trophée de cette sixième saison de The Voice Kids ? Extrait de l’émission de la grande finale en direct de The Voice Kids du vendredi 25 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.