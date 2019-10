The Voice Kids – Les talents donnent tout pour cette deuxième Battles !

The Voice Kids revient le vendredi 04 octobre avec la deuxième et dernière soirée des Battles de la saison 6. Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano vont devoir choisir encore deux talents par équipe pour la suite de l’aventure. Cette deuxième partie des Battles va être décisive pour les talents. Lors des coachings, tous travaillent dur pour livrer les meilleures prestations. Mais les coachs vont devoir faire un choix, seul un talent par trio sera qualifié pour les rejoindre en demi-finale. La compétition s’intensifie, rien n’est encore gagner. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.