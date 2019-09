The Voice Kids – Les talents se préparent pour les premières Battles

The Voice Kids revient le vendredi 27 septembre avec les toutes premières Battles de la saison 6. Les équipes des quatre coachs, Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano sont au complet. Ces Battles vont être décisives pour les talents. Il n’y aura qu’une seule place par trio pour la demi-finale. Les talents vont devoir redoubler de travail lors des répétitions pour révéler le meilleur d’eux-mêmes… La compétition s’intensifie, rien n’est encore gagner. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.