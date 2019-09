The Voice Kids - Leticia chante « Friends » de Mashmello & Anne-Marie

Originaire du Canada, Leticia est passionnée par la France depuis toute petite. Sa participation à The Voice Kids, c’est la réalisation de ces 2 rêves : chanter et découvrir Paris. Ce soir, elle interprète « Friends » de Mashmello & Anne-Marie. C’est l’occasion pour l’adolescente de séduire Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano grâce à son coté « show-girl ». L’un des coachs va-t-il se retourner au son de sa voix ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 6 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.