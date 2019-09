The Voice Kids : Leticia chante « Radioactive » d’Imagine Dragons

Rendez-vous dans la Kidsroom, où les talents, accompagnés à la guitare ou au piano, révèlent leur plus belle voix. Venue tout droit de Montréal au Canada, Leticia n’a pas hésité à traverser l’océan Atlantique pour saisir sa chance à The Voice Kids. À 13 ans, a « quitté le froid du Québec pour venir jusqu’en France ! ». Pour son passage dans la Kidsroom, Leticia choisit d’interpréter le très célèbre morceau « Radioactive » du groupe de rock américain Imagine Dragons. Vibrez avec la saison 6 de The Voice Kids, tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.