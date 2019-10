The Voice Kids : Lilou chante « Avant qu’elle parte » de Sexion d’Assaut (Team Soprano)

La jeune Lilou, 14 ans, est la rappeuse de l’équipe de Soprano. De nature timide et réservée, Lilou prend petit à petit confiance sur la scène de The Voice Kids, qui lui a permis d’accéder à la grande demi-finale. Elle décide de chanter « Avant qu’elle parte » du groupe Sexion d’Assaut. Un choix très personnel, qu’elle adresse à sa maman. Son coach, Soprano, espère que grâce à cette chanson, Lilou s’ouvre et s’affirme pour cet avant dernier prime : « J’attends de Lilou qu’elle nous mette le frisson. Je ne veux pas voir une simple performance ». Cette demi-finale signe le retour de la règle du talent sauvé, chaque coach aura la possibilité de récupérer un talent dans une équipe adverse. Lilou sera-t-elle sauvée par Soprano, Jenifer ou Patrick Fiori ? Qui accédera à la grande finale ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 18 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Soprano