The Voice Kids : Lilou chante « Fragile » de Soprano (Team Jenifer)

Lilou, 14 ans, est de nature timide et réservée. Mais au fur et à mesure de l’aventure, sa timidité s’est envolée pour laisser place à une jeune fille déterminée. Le rap est arrivé dans sa vie comme une révélation et le meilleur moyen de s’exprimer. C’est devant Amel Bent, Patrick Fiori, Jenifer et Soprano qu’elle fait ses preuves et accèdent aujourd’hui à la grande finale de The Voice Kids. C’est en reprenant la chanson « On verra » de Nekfeu, que Lilou rejoint la team Soprano. Elle change d’équipe lors de la demi-finale pour rejoindre le camp adverse avec Jenifer. Ce soir, c’est avec le titre « Fragile » de « Soprano » que Lilou espère remporter la compétition. Qui remportera le trophée de cette sixième saison de The Voice Kids ? Extrait de l’émission de la grande finale en direct de The Voice Kids du vendredi 25 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

