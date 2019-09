The Voice Kids - Lilou chante « On verra » de Nekfeu

Lilou est une jeune fille réservée mais déterminée. Elle adore chanter, jouer de la guitare et se sentir libre. Elle découvre le rap il y a quelques années et c’est une vraie révélation car cet univers musical apparait comme son meilleur moyen de s’exprimer. The Voice Kids est l’occasion pour Lilou de ne pas être jugée sur son apparence mais uniquement sur sa voix. Elle espère passer des messages sur scène et bien sûr convaincre les coachs avec son interprétation de « On verra » de Nekfeu. L’un des quatre coachs, Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano, va-t-il buzzer ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 13 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.