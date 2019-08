The Voice Kids – Lisa chante « Reine » de Dadju

Lisa est une jeune influenceuse qui possède déjà sa propre chaîne vidéo où elle poste de nombreuses reprises de chansons. Si elle participe à l’aventure The Voice Kids c’est parce qu’elle s’est lancée le défi de passer du virtuel au réel en se confrontant à la scène. Ce soir, Lisa interprète une reprise qui a séduit plus d’un million d’internautes: « Reine » de Dadju. Elle espère également séduire Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano. Est-ce que l’un des coachs va se retourner au son de sa voix ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 23 août 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.