The Voice Kids - Lola chante « Out here on my own » d’Irene Cara

Lola, 12 ans, est une vraie compétitrice dans l’âme. Après 9 ans de gymnastique et un titre de championne de France en équipe, elle se découvre une nouvelle passion : le chant. Depuis, la jeune fille a travaillé sa voix et se sent prête à monter sur la scène de The Voice Kids. Lola a choisi une chanson émouvante pour séduire les coachs « Out here on my own » d’Irene Cara. L’un des quatre coachs, Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano, va-t-il buzzer ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 13 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.