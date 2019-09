Deux passions animent Lola, 12 ans : la gymnastique et le chant. Après un titre de championne de France en équipe, elle prend des cours de chant et rejoint The Voice Kids, où elle intègre l’équipe de Jenifer. The Voice Kids l’accueille dans sa Kids Room. Elle interprète « Rolling in the Deep » d’Adele. Vibrez avec la saison 6 de The Voice Kids, tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.