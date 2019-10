The Voice Kids : Lola chante « Without you » de Mariah Carey (Team Jenifer)

À 12 ans, Lola se frotte au répertoire de l’une des plus grandes chanteuses à voix. La jeune fille a choisi d’interpréter le tube planétaire « Without you » de Mariah Carey lors de cette demi-finale de The Voice Kids ! Une chanson de grande diva qui fait peur à Jenifer, l’ayant elle-même chanté par le passé. Mais Lola n’a qu’une hâte, monter à sa coach ses capacités vocales ! Réussira-t-elle à se lâcher en mettant la technique de côté ? Arrivera-t-elle à transmettre les émotions et la sensibilité que Jenifer attend ? Cette demi-finale signe le retour de la règle du talent sauvé, chaque coach aura la possibilité de récupérer un talent dans une équipe adverse. Lola sera-t-elle sauvée par Soprano, Jenifer ou Patrick Fiori ? Qui accédera à la grande finale ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 18 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

