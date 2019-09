The Voice Kids - Lola épate Jenifer et Patrick Fiori qui buzzent !

La jeune Lola est férue de gymnastique. Mais c’est dans une toute autre discipline qu’elle se lance avec The Voice Kids. Un nouveau défi qui ne fait pas peur à Lola, qui espère conquérir le jury avec sa prestation « Out here on my own » d’Irene Cara. Il ne suffit que de quelques notes pour surprendre le jury. Sa voix puissante et juste séduisent Jenifer et Patrick qui buzzent. Les fauteuils d’Amel Bent et de Soprano vont-ils se retourner ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 13 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.