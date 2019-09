The Voice Kids – Lucas et Nathan chantent « Sonotone » de MC Solaar

Lucas et Nathan sont des jumeaux de 8 ans avec une énergie débordante. Depuis 3 ans, ce duo intrépide chante en écoutant leurs rappeurs préférés : Maître Gims, Soprano, Mc Solaar… Aujourd’hui, ils font 48h d’avion pour se produire sur la scène de The Voice Kids depuis Tahiti. Avec un titre de MC Solaar « Sonotone », ils veulent mettre le feu sur le plateau ! Vont-t-ils convaincre Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 6 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.