The Voice Kids - Maëline chante « Cœurdonnier » de Soprano

Malgré ses 7 ans, Maëline affiche un caractère bien prononcé et est bien décidé à tout faire pour convaincre les coachs de se retourner. Grande fan de Soprano, elle connaît toutes ses chansons, a été le voir en concert et rêve de faire partie de son équipe. Ce soir, Maëline interprète un titre de son idole « Cœurdonnier ». Les fauteuils rouges d’Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano vont-ils se retourner pour Maëline ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 6 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.