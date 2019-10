The Voice Kids : Maëlle chante « Toutes les machines ont un cœur »

C’est à l’âge de 17 ans que Maëlle remporte la saison 7 de The Voice. Talent de l’équipe de Zazie, Maëlle a pu compter sur sa coach pour composer son premier album éponyme. Il comporte plusieurs chansons composées par Calogero. Elle chante ce soir, pour la grande finale de The Voice Kids, son morceau « Toutes les machines ont un cœur ». Qui remportera le trophée de cette sixième saison de The Voice Kids ? Extrait de l’émission de la grande finale en direct de The Voice Kids du vendredi 25 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.