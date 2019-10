The Voice Kids : Manon chante « Le monde est stone » de Starmania (Team Patrick Fiori)

Manon, 15 ans, a trouvé refuge dans la musique après avoir été victime de harcèlement physique à l’école. Originaire de Marseille, la jeune fille souhaite aujourd’hui prendre sa revanche en participant à cette sixième saison de The Voice Kids. Elle épate une première fois Amel Bent, Patrick Fiori, Jenifer et Soprano avec sa reprise de « Writing’s on the wall » de Sam Smith lors des auditions à l’aveugle. Elle se révèle face à Manon et Eva pendant les Battles avec sa prestation remarquable de « Flames » de David Guetta & Sia. Seule fille de l’équipe de Patrick Fiori, Manon se retrouve en finale et compte bien réaliser son rêve. Elle chante ce soir « Le monde est stone » de « Starmania ». Qui remportera le trophée de cette sixième saison de The Voice Kids ? Extrait de l’émission de la grande finale en direct de The Voice Kids du vendredi 25 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

