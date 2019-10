The Voice Kids : Manon chante « Quand on a que l'amour » de Jacques Brel (Team Patrick Fiori)

Place à l’unique fille de l’équipe de Patrick Fiori, Manon, 15 ans. La chanson qu’elle a choisi de chanter est un titre culte interprété par Jacques Brel « Quand on a que l'amour ». Un choix audacieux que sa maman lui chantait régulièrement étant petite : « C’était ma berceuse ! ». Un morceau que redoute Patrick Fiori, car elle a eu beaucoup d’interprétation différente. Manon va devoir surprendre son coach ! Aura-t-elle la bonne technique pour émouvoir les coachs et le public ? Cette demi-finale signe le retour de la règle du talent sauvé, chaque coach aura la possibilité de récupérer un talent dans une équipe adverse. Manon sera-t-elle sauvée par Soprano, Jenifer ou Patrick Fiori ? Qui accédera à la grande finale ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 18 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

