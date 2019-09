The Voice Kids - Manon chante « Writing’s on the wall » de Sam Smith

Pour Manon, 15 ans, chanter est une véritable thérapie. Victime de harcèlement physique à l’école, la jeune fille trouve refuge dans la musique, seul moyen pour se libérer. En participant à The Voice Kids, cette jeune marseillaise prend sa revanche sur les moqueries et les critiques dont elle a été victime. Elle est déterminée à réussir. C’est l’occasion pour l’adolescente de séduire Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano avec le titre « Writing’s on the wall » de Sam Smith. L’un des coachs va-t-il se retourner au son de sa voix ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 20 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.