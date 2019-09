The Voice Kids - Marie chante « Si t’étais là » de Louane

Pour Marie, 14 ans, The Voice Kids ne représente pas seulement un concours de chant mais une vraie chance pour atteindre son but premier : retrouver Anna, sa meilleure amie perdue de vue, avec laquelle elle partageait sa passion pour la musique. Séparées il y a deux ans, Marie rêve que son aventure dans The Voice Kids lui permette de retrouver celle qu’elle considère comme sa « sœur de cœur ». Pour délivrer son message et lui lancer un appel, elle interprète ce soir, une chanson de Louane « Si t’étais là ». L’un des quatre coachs, Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano, va-t-il buzzer ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 6 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.