The Voice Kids - Mathias chante « In my blood » de Shawn Mendes

Mathias est un adolescent plein d’humour et d’énergie. Il se découvre une passion pour la musique à l’âge de 5 ans grâce à Lady Gaga et Ariana Grande. Mais le véritable déclic se passe lors d’une représentation de la comédie musicale « Mozart, l’opéra Rock » à laquelle il assiste. Le jeune garçon prend conscience qu’il veut faire des shows à l’américaine. Pour Mathias, cette expérience est une chance inouïe qui, il l’espère, pourra lancer sa carrière. Il chante ce soir le tube « In my blood » de Shawn Mendes. Les fauteuils rouges d’Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano vont-ils se retourner ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 6 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.