The Voice Kids - Matilda chante « Mercy » de Madame Monsieur

Matilda a 8 ans et elle joue tous les jours à The Voice Kids dans la cour de récréation avec ses camarades de classe. La jeune fille prend des cours de chant deux fois par mois avec Magali Vaé, gagnante de la Star Academy en 2005 afin d’améliorer sa technique. Joyeuse et souriante, Matilda tente sa chance ce soir devant Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano avec un titre de Madame Monsieur : « Mercy ». Est-ce que l’un des coachs va se retourner au son de sa voix ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 23 août 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.