Michel, 13 ans, est féru de rock. Un style musical qui le colle à la peau depuis son adolescence. Sur le plateau de The Voice, il met le feu et conquit Patrick Fiori avec une chanson de son groupe préféré ACDC ! The Voice Kids l’accueille dans sa Kids Room. Il interprète « Get lucky » des Daft Punk. Vibrez avec la saison 6 de The Voice Kids, tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.