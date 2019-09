The Voice Kids - Michel chante « T.N.T » d’AC/DC

À 13 ans, Michel est un collégien qui a le rock dans la peau. Tout petit, il entend son frère écouter AC/DC et se prend de passion pour ce style musical. Ce qu’aime Michel dans le rock c’est « que ça bouge et que ça tape », il n’aime pas les chansons calmes. Ce soir, le jeune garçon veut mettre le feu sur le plateau de The Voice Kids avec un titre de son groupe favori AC/DC et espère réveiller le rockeur qui sommeille en Patrick Fiori. Va-t-il convaincre Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano ce soir ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 13 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.