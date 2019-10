The Voice Kids : Michel enflamme le plateau avec « We will rock you » de Queen

Michel a le rock dans la peau ! À 13 ans, ce collégien a enflammé la scène de The Voice Kids avec sa reprise de T.N.T d’ AC/DC lors des auditions à l’aveugle, puis détrône Clara et Mila au cours des battles. Il conquit Patrick Fiori qui le prend dans son équipe et le fait accéder à la demi-finale de cette sixième édition ! Michel compte bien tout donner avec sa prestation de « We will rock you » de Queen. Quel talent de l'équipe de Soprano, Amel Bent, Jenifer ou Patrick Fiori remportera le trophée ? Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.