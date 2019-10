The Voice Kids : Mika chante son nouveau titre « Dear jealousy »

Amel Bent, Jenifer, Patrick Friori et Soprano ont sélectionnés les huit finalistes lors de la demi-finale de The Voice Kids. Pour marquer le coup, Mika, l’ancien coach de The Voice, sera présent. Il interprétera sa chanson « Dear jealousy », issue de son dernier opus « My name is Michael Holbrook ». Qui remportera le trophée de cette sixième saison de The Voice Kids ? Extrait de l’émission de la grande finale en direct de The Voice Kids du vendredi 25 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

