The Voice Kids - Mila chante « Ex’s & Ox’s » d’Elle King

Mila danse et chante depuis qu’elle est toute petite et à seulement 14 ans, elle commence à composer ses propres chansons. Au collège, elle intègre un groupe « les forêts verts » avec lequel elle se produit encore aujourd’hui. Pour Mila, participer à The Voice Kids marque le début d’une nouvelle aventure : chanter seule sur scène, sans son groupe. Un défi que cette jeune adolescente est prête à relever. Les fauteuils rouges d’Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano vont-ils se retourner sur « Ex’s & Ox’s » d’Elle King ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 20 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.