À seulement 14 ans, Mila compose ses propres morceaux. Elle se produit avec un groupe depuis le collège. Aujourd’hui, elle se lance le défi de chanter seule sur scène. Mila convainc Patrick Fiori lors de sa prestation. The Voice Kids l’accueille dans sa Kids Room. Elle interprète le titre « Jalousie » d’Angèle. Vibrez avec la saison 6 de The Voice Kids, tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.