The Voice Kids : Minidiv interprète "Bella Ciao" de Maître Gims

Clara, Marie et Eva sont les Minidiv ! Ce groupe de trois copines s'est formé après de nombreux concours de chant. Elles sont dynamiques, joviales et un peu fofolles. Elles ont fait sensation lors des auditions à l'aveugle avec la reprise de la chanson « It's Raining men ». Elles interprètent dans la Kidsroom le célèbre titre « Bella Ciao » signé Maître Gims.