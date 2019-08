The Voice Kids - Nathiei chante « L’amour existe encore » de Céline Dion

A seulement 8 ans, Nathiei est déjà une petite star à Tahiti. Le jeune garçon enchaîne les représentations et a un emploi du temps très chargé. Mais cela n’est pas un problème pour lui car il adore chanter. Être à Paris et chanter sur la scène de The Voice Kids dépasse tous ses rêves. Ce soir, Nathiei interprète devant Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano, un titre de sa chanteuse préférée, Céline Dion : « L’amour existe encore ». Est-ce que l’un des coachs va se retourner au son de sa voix ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 23 août 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.