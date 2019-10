The Voice Kids : Natihei chante « I’ll never love again » de Lady Gaga (Team Jenifer)

À seulement 8 ans, Natihei est un incontournable romantique et passionnée de chansons d’amour ! D’ailleurs Jenifer, sa coach, a craqué pour lui. Elle le repêche face aux Mini Div et Léna lors des Battles. Puis c’est avec sa reprise de « Never enough » de Loren Allred issue du film The Greatest Showman en demi-finale, que le très jeune Natihei ébloui les coachs. Malgré son jeune âge, ce talent à la voix exceptionnelle a su séduire Amel Bent, Patrick Fiori, Jenifer et Soprano, plus d’une fois. Pour la grande finale en direct, le benjamin de la compétition décidé d’interpréter le titre « I’ll never love again » de « Lady Gaga ». Qui remportera le trophée de cette sixième saison de The Voice Kids ? Extrait de l’émission de la grande finale en direct de The Voice Kids du vendredi 25 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Jenifer