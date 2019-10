The Voice Kids : Natihei chante « Never enough » de Loren Allred (Team Jenifer)

À 8 ans seulement, Natihei a déjà une petite renommé dans son pays, Tahiti. Et malgré son jeune âge, ce talent, de l’équipe de Jenifer, à une voix exceptionnelle ! Fan de chansons d’amour, Natihei a choisi d’interpréter le titre « Never enough » de Loren Allred issue du film The Greatest Showman. Et le benjamin de la compétition a mis la barre haute en se confrontant à une chanson techniquement difficile, qui demande une certaine démonstration vocale. Chaque coach ne pourra désigner qu’un seul talent dans son équipe pour accéder à la grande finale en direct. Cette demi-finale signe le retour de la règle du talent sauvé, chaque coach aura la possibilité de récupérer un talent dans une équipe adverse. Natihei sera-t-il sauvé par Soprano, Jenifer ou Patrick Fiori ? Qui accédera à la grande finale ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 18 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Jenifer