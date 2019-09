The Voice Kids : Nayana chante « If i ain’t got you » d’Alicia Keys

Agée de 16 ans, Nayana a impressionné le jury. Sa voix suave a envoûté le plateau de The Voice Kids vendredi soir. Originaire de la Thaïlande, c’est là-bas qu’elle a commencé à chanter et à découvrir son talent. Sa participation à The Voice Kids a été concluante puisque c’est avec la coach Jenifer qu’elle a décidé de continuer l’aventure. The Voice Kids l’accueille dans sa Kids Room. Elle interprète « If i ain’t got you » d’Alicia Keys. Vibrez avec la saison 6 de The Voice Kids, tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.