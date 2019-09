The Voice Kids - Nayana chante « Killing me softly » des Fugees

Avec une maman thaïlandaise et un papa suisse, Nayana a grandi entre les 2 pays. À 11 ans, elle commence à chanter dans des restaurants en Thaïlande et se découvre une véritable passion. Aujourd’hui, elle alterne entre le chant et le dessin qu’elle pratique depuis toujours. Depuis 2 ans, la jeune fille est rentrée vivre en Suisse et se rend compte que la scène lui manque. The Voice Kids est donc une opportunité à ne pas manquer. De nature souriante et pleine de vie, Nayana espère convaincre les Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano avec l’emblématique « Killing me softly » des Fugees version Jessie J. L’un des coachs va-t-il se retourner au son de sa voix ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 13 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.