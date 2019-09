The Voice Kids - Nouha chante « Tu n’es plus là » d’Amel Bent

Depuis qu’elle est toute petite, Nouha, à 14 ans, a un fort attrait pour la scène : « J’ai toujours aimé chanter, être sur scène, faire des spectacles ». Véritable fan d’Amel Bent, Nouha est émue de chanter sa chanson « Tu n’es plus là » et compte bien faire buzzer son idole. Mais aussi Jenifer, Patrick Fiori et Soprano. Les fauteuils rouges vont-ils se retourner ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 13 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.