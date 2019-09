The Voice Kids - Océane chante « Natural Woman » d’Aretha Franklin

Océane, 15 ans, déborde d’énergie. C’est sur sa chaîne internet qu’elle commence à chanter où elle poste des reprises de ses chanteuses préférées : Rihanna, Beyoncé, Ariana Grande. Pour sa première vraie scène, elle espère séduire les Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano grâce à son interprétation de « Natural Woman » d’Aretha Franklin. L’un des coachs va-t-il se retourner au son de sa voix ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 6 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.