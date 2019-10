The Voice Kids : Patrick Fiori & Angelina chantent « Sur les épaules de mon père »

Le coach de The Voice Kids interprète en duo avec Angelina, qui a remporté la quatrième saison The Voice Kids et à l’Eurovision. Ils interprètent ce soir, pour la grande finale en direct de cette sixième édition, le titre « Rafale de vent ». Qui remportera le trophée de cette sixième saison de The Voice Kids ? Extrait de l’émission de la grande finale en direct de The Voice Kids du vendredi 25 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.