The Voice Kids : Patrick Fiori et Manon chantent « Vivre ou survivre » de Daniel Balavoine

À la suite de chaque prestation individuelle, les talents vont dorénavant interpréter une chanson avec leur coach. Manon, 15 ans, a livré une première interprétation en chantant le morceau culte de Starmania « Le monde est stone ». Pour cette deuxième partie de la grande finale en direct, la jeune fille va chanter, en duo avec son coach Patrick Fiori, un classique « Vivre ou survivre » de Daniel Balavoine. La compétition se resserre. Les talents de plus en plus proches de décrocher la grande victoire. Qui remportera le trophée de cette sixième saison de The Voice Kids ? Extrait de l’émission de la grande finale en direct de The Voice Kids du vendredi 25 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Patrick Fiori