The Voice Kids : Philippe chante « Bohemian Rapsody » de Queen (Team Patrick Fiori)

Philippe, 15 ans, est le dernier talent à se présenter sur la scène de la demi-finale de The Voice Kids. Epaulé par son coach, Patrick Fiori, Philippe a décidé de s’attaquer à une chanson de taille « Bohemian Rapsody » de Queen. Une performance vocale de haut vol pour ce jeune talent : « C’est une de mes chansons préférées, parce que c’est une chanson qui a été la mieux écrite dans l’histoire de l’humanité ! ». Pour interpréter ce célèbre titre, son coach attend de lui plus de folie : « J’ai besoin que tu te lâche ». Des répétitions compliquées pour ce jeune talent… Va-t-il convaincre Patrick Fiori et le public ? Cette demi-finale signe le retour de la règle du talent sauvé, chaque coach aura la possibilité de récupérer un talent dans une équipe adverse. Philippe sera-t-il sauvé par Soprano, Jenifer ou Patrick Fiori ? Qui accédera à la grande finale ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 18 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

