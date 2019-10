The Voice Kids : Philippe chante « L’envie d’aimer » de Daniel Levi (Team Soprano)

À 15 ans, Philippe a une voix époustouflante. Après avoir participé jusqu’aux Battles à la Voix Junior au Québec, ce jeune talent accède avec brio à la grande finale de The Voice Kids France ! Il a, à de nombreuses reprises, épaté Amel Bent, Patrick Fiori, Jenifer et Soprano, avec ses reprises de « The Phantom of the Opera » d’Andrew Lloyd Webber ou encore « Bohemian Rapsody » de Queen. Initialement coaché par Patrick Fiori, il a été récupéré par Soprano lors de la demi-finale. Ce soir sonne la dernière ligne droite pour le jeune garçon. Pour convaincre le public, il décide de chanter « L’envie d’aimer » de « Daniel Levi » (Les 10 Commandements) sur la scène de The Voice Kids. Qui remportera le trophée de cette sixième saison de The Voice Kids ? Extrait de l’émission de la grande finale en direct de The Voice Kids du vendredi 25 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

