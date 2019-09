The Voice Kids - Philippe chante « The Phantom of the Opera » d’Andrew Lloyd Webber

Philippe est un jeune canadien de 15 ans à la voix étonnante. Après une participation jusqu’aux Battles à la Voix Junior au Québec, le jeune garçon vient tenter sa chance en France et espère aller le plus loin possible dans l’aventure. Ce soir, il choisit d’interpréter une chanson de la célèbre comédie musicale « Le Fantôme de l’Opéra » version Nightwish et compte bien surprendre les coachs avec sa voix de 5 octaves. L’un des quatre coachs, Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano, va-t-il buzzer ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 6 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.