The Voice Kids : Philippe chante « Too good at goodbyes » de Sam Smith

Philippe est un jeune canadien de 15 ans à la voix étonnante. Après une participation jusqu'aux Battles à la Voix Junior au Québec, le jeune garçon vient tenter sa chance en France et espère aller le plus loin possible dans l'aventure. Aujourd'hui, The Voice Kids l'accueille dans sa Kids Room. Il interprète « Too good at goodbyes » de Sam Smith.