The Voice Kids - Pierre chante « Ces gens-là » de Jacques Brel

Pierre, 15 ans, est accordéoniste. En plus d’être un musicien aguerri, il aime les textes et le sens des mots. Si son instrument est souvent associé à une mode dépassée, il compte bien prouver le contraire sur la scène de The Voice Kids. Pour toucher les coachs et le public, le jeune garçon choisit de s’attaquer au répertoire d’un immense interprète : Jacques Brel avec sa chanson « Ces gens-là ». Le jeune garçon va-t-il convaincre Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 20 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.