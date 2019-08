The Voice Kids : Roger chante "Fourfivesseconds" de Rihanna

Roger a fait sensation lors des auditions à l’aveugle en interprétant le titre « Soulman ». Âgé de 13 ans, le jeune homme est une pile électrique. Chanteur à la voix unique, il aime également danser. Il a le rythme dans la peau ! Aujourd’hui, il est invité au sein de la Kidsroom et nous interprète « Fourfivesseconds » de Rihanna, Kanye West et Paul Mccartney. Vibrez avec la saison 6 de The Voice Kids, tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.